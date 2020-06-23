1. Внедрить "хлебные крошки" 2. Улучшить скорость загрузки сайта. Фокус на мобильную версию. 3. Найти причину и решить ее - размещая новую статью, перевод попадает не в свою папку. https://hylocomod.info/
Необходимо поправить API в Битрикс
Сайт: http://obmenvalut.spb.ru/
Битрикс.
Необходимо поправить API для работы с приложением сайта.
Приложение готово. API не выдает один параметр - количество за которое идет курс валюты (смотри на скриншоте стрелками как должно быть).
Сейчас выводится просто название валюты.
Что именно и где править и какой в итоге формат нужен - уточнит разработчик приложения.
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