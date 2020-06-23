Необходимо поправить API в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Сайт: http://obmenvalut.spb.ru/

Битрикс.

Необходимо поправить API для работы с приложением сайта.

Приложение готово. API не выдает один параметр - количество за которое идет курс валюты (смотри на скриншоте стрелками как должно быть).

Сейчас выводится просто название валюты.

Что именно и где править и какой в итоге формат нужен - уточнит разработчик приложения.

5 лет назад
oantokhin
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