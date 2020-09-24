Внести правки на сайт

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Завершен2 заявки445 просмотров

Joomla+VirtueMart 3.4.2

нужно внести правки по ТЗ, сегодня

Joomla
5 лет назад
sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу!
Хорошо работать с Мариной! Отзывчивая , все предоставляет в срок! Рекомендую .

Заявки фрилансеров

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад

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