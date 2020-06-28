Натянуть готовый сайт на WordPress

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Закрыт4 заявки287 просмотров

Есть сайт, нужно натянуть его на WordPress, с возможность настройки через его плагины. ОТ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛА МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. Очень важно время, желательно около недели. Исполнение нужно начать с сегодняшнего или завтрашнего дня. Пишите время и сумму.

https://yadi.sk/d/bcrXVdxAdntl2Q

WordPress
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