Требуется специалист по cms bitrix для установки и настройки модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка532 просмотра

Есть сайт на  cms bitrix, редакция Бизнес

нужно установить и настроить готовое решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sotbit.b2bcabinet/#tab-install-link

5 лет назад
Evangeel
Евгений 
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Евгений
 
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5 лет назад