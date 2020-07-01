Доработки по сайту на WordPress

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок739 просмотров

Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту.

ТЗ в файле

WordPress
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go-travkin
Григорий 
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