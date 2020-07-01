Доработки по сайту на WordPress

Доброго времени суток. Есть сайт-визитка интернет-провайдера. Нужно перенести данный сайт, который крутится на джумле, с сохранением дизайна, на движок wordpress. Единственная доработка, сайт должен быть по ширине 100% а не фиксированный как сейчас. ...