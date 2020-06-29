Исправить ошибку PHP (сайт на MODX)

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Закрыт2 заявки412 просмотров

Приветствую!

Есть сайт на MODX Revo 2.7.3. Для регистрации пользователей используется пакет Login.

Проблема в том, что не работает восстановление пароля:  при отправке формы возникает ошибка PHP.

Нужно посмотреть, в чем проблема и исправить ошибку.

MODXPHP
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