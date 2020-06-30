Разработка плагина для интеграции Woocmmerce и Trello

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Закрыт2 заявки522 просмотра

Необходима разработка с нуля, либо доработка существующего плагина из репозитория Wordpress (wordpress.org/plugins/woo...

Функционал простой:

В Woocommerce приходит заказ, плагин создает карточку в трелло с инфой о заказе (шаблон дам).

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