Разработка плагина для интеграции Woocmmerce и Trello

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта - чтобы он оказался в “зелёной зоне” для десктопной версии , для мобильной в оранжевой. Изменения не должны слетать после различных обновлений - плагинов, тем, вордпресс. Ссылка на сайт будет ...