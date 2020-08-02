Добавить функциональные изменения в шаблоне сайта (Wordpress)

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Завершен3 заявки431 просмотр

Добрый день, все изменения и дополнения обсудили с Валерием в телеграмме.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$400
13 дней
Escrow
Всё супер! Отличный исполнитель! Рекомендую!
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад