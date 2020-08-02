Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress Задание предоставлю исполнителю!
Добавить функциональные изменения в шаблоне сайта (Wordpress)
Добрый день, все изменения и дополнения обсудили с Валерием в телеграмме.
Выбранный исполнитель
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