Натянуть готовую верстку на Битрикс

Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.

Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.

Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими.

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.

Студиям не беспокоить!