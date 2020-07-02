Натянуть готовую верстку на Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок429 просмотров

Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс. 

Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом. 

Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими.  

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.  

Студиям не беспокоить!

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