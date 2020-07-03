Всем доброго! Интернет-магазин мебели на системе 1С-Битрикс построенный с помощью расширения «Digital Web, Deluxe - многофункциональный интернет-магазин 2в 1» (https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/) визуально доработанный под нужды клиента требует корректировок/тех.оптимизации. 1. Главная проблема - скорость. ...
Развернуть шаблон Unishop для Opencart 2.3
Необходимо развернуть шаблон Unishop на поддомене и привязать базу. В идеале привязать к существующей базе в виде дополнительного шаблона для мультимагазина.
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