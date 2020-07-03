Развернуть шаблон Unishop для Opencart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки414 просмотров

Необходимо развернуть шаблон Unishop на поддомене и привязать базу. В идеале привязать к существующей базе в виде дополнительного шаблона для мультимагазина. 

Opencart
5 лет назад
andrey0770
Андрей 
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