Опенкарт 2.3 сделать фильтр

Всем доброго дня. На сайте опенкарт нужно в каталоге с левой стороны вывести фильтр как на картинке.

Дальше еще будут работы по данному сайту. Это первый этап чтобы выбрать исполнителя.

http://zamoksladostey.ru/index.php?route=product/category&path=60

Бюджет не большой буду отталкиватся от него.