Опенкарт 2.3 сделать фильтр

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок314 просмотров

Всем доброго дня. На сайте опенкарт нужно в каталоге с левой стороны вывести фильтр как на картинке.

Дальше еще будут работы по данному сайту. Это первый этап чтобы выбрать исполнителя.

http://zamoksladostey.ru/index.php?route=product/category&path=60

Бюджет не большой буду отталкиватся от него.

Opencart
5 лет назад
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)

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