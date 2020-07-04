Внести правки на сайт

$15
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Завершен1 заявка265 просмотров

Сайт на WP.

Нужно исправить несколько урлов на нескольких страницах.

Убрать из меню пустые строки. 

Разобраться какой плагин создает новую страницу и удалить эту страницу, починить плагин. 

А так же посмотреть плагины, которые нужны-не нужны. 

WordPress
5 лет назад
valero92
Валерий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в течение 1 часа. Все четко. Всем советую в качестве исполнителя Алексея.
Интересная задача, отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад