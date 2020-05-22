valero92

Валерий valero92

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести правки на сайт
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Интересная задача, отличный заказчик. Рекомендую!
Работа была выполнена в течение 1 часа. Все четко. Всем советую в качестве исполнителя Алексея.
Ответный отзыв
denis2579
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать дополнение на сайте
HTML
Хороший заказчик, чётко объяснил что требовалось выполнить!
Отличный исполнитель!!!
Ответный отзыв
Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Лэндинг
Евгений, положительный заказчик! Чёткое ТЗ, интересный проект, мои рекомендации.
Отличный исполнитель. Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв