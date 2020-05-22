Нужно сделать шапку для существующий группы вконтакте и картинку для рекламы. Обращаю внимание на отзывы и дату регистрации на бирже.
- $10Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Сайт на WP. Нужно исправить несколько урлов на нескольких страницах. Убрать из меню пустые строки. Разобраться какой плагин создает новую страницу и удалить эту страницу, починить плагин. А так же посмотреть ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Сайт html. Нужно добавить политику конфиденциальности в футер.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый вечер! Задача создать приложение на android и ios. Пример - Amazing Table. Смысл такой же. Интересует цена и сроки по каждой операционной системе.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно перенести сайт. CMS WordPress. Нужно это сделать срочно, сегодня.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: сделать лэндинг. Тема: создание онлайн курсов под ключ. Блоки предоставлю, ориентировочно 7 штук.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Задача следующая: для онлайн курса сделать лонгрид. Пример, https://arzamas.academy/materials/1675 Будут текст, картинки + нужно будет интегрировать гугл формы. Переход на лонгрид будет с лэндинга. Или возможно какие-то ваши варианты. Открыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад