Шапка и картинка для ВК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок862 просмотра

Нужно сделать шапку для существующий группы вконтакте и картинку для рекламы. 

Обращаю внимание на отзывы и дату регистрации на бирже. 

5 лет назад
valero92
Валерий 
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