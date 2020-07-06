SMM стратегия и таргетинг

Суть задания - есть команда специалистов, которые давно и классно делают:

- внедрение CRM систем,

- учат компании не терять клиентов,

- не забывать про них,

- делать повторные продажи

НО эта классная команда никогда не занималась SMM и теперь надо это исправить!

Ищу человека, который имеет опыт работы в схожих тематиках и сможет выстроить стратегию работы в инсте и вк, что лучше развивать - личный профиль или компании или личный и компании, какие креативы и механики для привлечения использовать.

После запуска по написанной стратегии готов работать дальше по привлечению клиентов на эти профили.

В предложении пожалуйста указывайте релевантный опыт и сферы бизнеса, без такого примечания - удаляю заявки, спасибо!