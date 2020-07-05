Опытный маркетолог в сфере моды

Молодой и перспективный бренд ищет маркетолога в модной сфере.

Наш бренд -это дизайнерские сумки из натуральной кожи по доступным ценам. Нашему мини производству уже 4 года.

Маpкетoлoг сocтaвляет вaжную чаcть нашeй комaнды. Bы будетe участвовать в coздaнии поpтфeля отчeтoв для бизнeсa. Пpоводить глубoкий анaлиз кaналoв пpoдaж, аccортимeнта, конкурентов, катeгорий товаров, географии. Делать выводы и формировать гипотезы.

Задачи:

— Аналитическая поддержка бизнеса (внутренний анализ, определение методики внешнего анализа)

— Формирование гипотез маркетинговой стратегии по итогам анализа;

— Подготовка рекомендаций по проведению маркетинговых активностей;

- составление контент плана

- создание фотоконтента и написание постов для соц сетей, их публикация в соц сетях (это обсуждаемо)

- написание статей на сайт, и группу ВК

- реклама Instаgrаm (создание креативных объявлений, запуск и аналитика продвигаемого поста)

- продвижение соц сетей и сайта компании в поисковиках, картах

- создание входящего потока клиентов

Требования:

- знания и опыт в маркетинге

- знания и опыт в продажах

- знание и опыт в smm

- выполнение плана по привлечению клиентов

- умение стильно снимать контент и формировать ленту Инстаграм

- интерес в модных женских трендах

- умение и желание решать вопросы здесь и сейчас

График работы:

Ваш график работы: свободный. График может обсуждаться исходя из вашей продуктивности. Можно работать из любого города или страны (Казахстан, Россия, Молдова, Беларусь, Армения, Украина и других). В приоритете Санкт-Петербург

Мы предлагаем:

— уровень заработной платы на начальном этапе 30 000- 80 000 руб, зарплата зависит от выполнения плана продаж, потолка нету. С каждой продажи мы готовы платить 15-20% от стоимости заказа

— свободный удаленный график, встреча 1-2 раза в неделю для обсуждения плана продвижения и задач.

— В перспективе Вы можете стать управляющим маркетинга нашего бизнеса

Для нас важно:

— Маркетинговая грамотность, опыт маркетингового анализа и исследований;

— Способность сравнивать данные и устанавливать причинно-следственные связи;

— Системное мышление;

— Умение планировать и оптимизировать свое время и выполнять сроки;

— Умение договариваться;

— Умение решать задачи;

— Опыт работы в продажах и модной сфере приветствуется (одежда, обувь, аксессуары и бьюти ).

Пожалуйста, к своим резюме сразу добавляйте примеры ваших работ (визуал, тексты, кейсы, результаты)

Мы в свою очередь можем предоставить наш сайт, вк и инстограмм для анализа.

Будем рады развивать наш уникальный бренд вместе!