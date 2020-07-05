У нас есть готовые наработки, нужно сделать дизайн исходя из этих работ.
Опытный маркетолог в сфере моды
Молодой и перспективный бренд ищет маркетолога в модной сфере.
Наш бренд -это дизайнерские сумки из натуральной кожи по доступным ценам. Нашему мини производству уже 4 года.
Маpкетoлoг сocтaвляет вaжную чаcть нашeй комaнды. Bы будетe участвовать в coздaнии поpтфeля отчeтoв для бизнeсa. Пpоводить глубoкий анaлиз кaналoв пpoдaж, аccортимeнта, конкурентов, катeгорий товаров, географии. Делать выводы и формировать гипотезы.
Задачи:
— Аналитическая поддержка бизнеса (внутренний анализ, определение методики внешнего анализа)
— Формирование гипотез маркетинговой стратегии по итогам анализа;
— Подготовка рекомендаций по проведению маркетинговых активностей;
- составление контент плана
- создание фотоконтента и написание постов для соц сетей, их публикация в соц сетях (это обсуждаемо)
- написание статей на сайт, и группу ВК
- реклама Instаgrаm (создание креативных объявлений, запуск и аналитика продвигаемого поста)
- продвижение соц сетей и сайта компании в поисковиках, картах
- создание входящего потока клиентов
Требования:
- знания и опыт в маркетинге
- знания и опыт в продажах
- знание и опыт в smm
- выполнение плана по привлечению клиентов
- умение стильно снимать контент и формировать ленту Инстаграм
- интерес в модных женских трендах
- умение и желание решать вопросы здесь и сейчас
График работы:
Ваш график работы: свободный. График может обсуждаться исходя из вашей продуктивности. Можно работать из любого города или страны (Казахстан, Россия, Молдова, Беларусь, Армения, Украина и других). В приоритете Санкт-Петербург
Мы предлагаем:
— уровень заработной платы на начальном этапе 30 000- 80 000 руб, зарплата зависит от выполнения плана продаж, потолка нету. С каждой продажи мы готовы платить 15-20% от стоимости заказа
— свободный удаленный график, встреча 1-2 раза в неделю для обсуждения плана продвижения и задач.
— В перспективе Вы можете стать управляющим маркетинга нашего бизнеса
Для нас важно:
— Маркетинговая грамотность, опыт маркетингового анализа и исследований;
— Способность сравнивать данные и устанавливать причинно-следственные связи;
— Системное мышление;
— Умение планировать и оптимизировать свое время и выполнять сроки;
— Умение договариваться;
— Умение решать задачи;
— Опыт работы в продажах и модной сфере приветствуется (одежда, обувь, аксессуары и бьюти ).
Пожалуйста, к своим резюме сразу добавляйте примеры ваших работ (визуал, тексты, кейсы, результаты)
Мы в свою очередь можем предоставить наш сайт, вк и инстограмм для анализа.
Будем рады развивать наш уникальный бренд вместе!
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