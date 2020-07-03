Создать аккаунт фэйсбук и подключить к аккаунту Инстаграм

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Закрыт11 заявок596 просмотров

Уже был подключен, но потерян пароль. При создании нового аккаунта в Фэйсбук и повторном подключении к Инстаграм - новый аккаунт в Фэйсбуке заблокировали. При переподключении нового аккаунта был переход на Личный блог. В связи с этим теперь пишет, что исчерпан лимит создания кампаний.

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