Парсинг телеграмм

Являюсь астрологом (астропсихолог, если быть точнее). Нужна консультация по продвижению своих услуг в Интернет. Присутствие в каких соц.сетях? Какие специалисты нужны? Какие инструменты должны быть в арсенале? и т.д. чтобы выйти на нужный доход. ...