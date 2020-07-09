Требуется консультация

Благодарю Игоря за качественную консультацию. Благодаря практичному и детальному подходу к делу помог мне из большого потока информации и идей в голове сфокусироваться на тех задачах и действиях, которые необходимы мне на текущем этапе (применимо к моим целям). Все четко и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.