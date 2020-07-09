Требуется консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен22 заявки739 просмотров

Являюсь астрологом (астропсихолог, если быть точнее).

Нужна консультация по продвижению своих услуг в Интернет. Присутствие в каких соц.сетях? Какие специалисты нужны? Какие инструменты должны быть в арсенале? и т.д. чтобы выйти на нужный доход. Интересен современный и актуальный подход (кто следит за мировыми трендами и "в теме" последних обновлений в сфере продвижения). 

5 лет назад
guest_15936418957207
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Благодарю Игоря за качественную консультацию. Благодаря практичному и детальному подходу к делу помог мне из большого потока информации и идей в голове сфокусироваться на тех задачах и действиях, которые необходимы мне на текущем этапе (применимо к моим целям). Все четко и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Кристина прекраснейший заказчик. Очень легка в общении, что, несомненно, сыграло и сыграет большую роль в итоговом результате решения маркетинговых задач. Благодарю за открытое и доверительное сотрудничество!

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