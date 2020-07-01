Создать кампанию по е-майл рассылке и вести ее

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Закрыт6 заявок591 просмотр

Производителю готовых горячих обедов нужна е-майл рассылка.

Нужен специалист.

5 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад