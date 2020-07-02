Настройка таргета для страницы в инстаграм. Проект - платные курсы по

Нужна настройка таргета на страницу инстаграм.

Бизнес действующий, хотелось бы увеличить количество клиентов.

Таргет еще не запускали.

Пишите, пожалуйста, сразу цены за свою работу и какой примерно нужен рекламный бюджет.

Возможно также понадобится настройка таргета в вконтакте, но это если вы готовы взяться за создание и ведение группы в вк.