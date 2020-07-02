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Настроить таргет в фейсбуке на инстаграмм
Здравствуйте.
Хочу увеличить количество подписчиков в аккаунте инстаграмм.
Надо настроить кампанию в фейсбук на инстаграмм.
Задача - минимальная стоимость привлечения.
Стоимость?
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