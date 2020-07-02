Настроить таргет в фейсбуке на инстаграмм

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Закрыт31 заявка485 просмотров

Здравствуйте.

Хочу увеличить количество подписчиков в аккаунте инстаграмм.

Надо настроить кампанию в фейсбук на инстаграмм.

Задача - минимальная стоимость привлечения.

Стоимость?

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