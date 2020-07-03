Создать инстаграм аккаунт под юр.услуги

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок487 просмотров

Эти аккаунты нам понравились,  надо так же наполнить контентом,  Четкие рекомендации, что и как делать в дальнейшем. 

Или цена за введение инстаграм аккаунт   в месяц,  Качество работы будет строго проверятся!

Абат Групп https://www.instagram.com/yanina_buh/

1С Бонд  https://www.instagram.com/1c_bond_krd/

и вариант как под копирку https://www.instagram.com/buhothet/

частный бухгалтер https://www.instagram.com/buhgalterusn/

еще https://www.instagram.com/buhgalter_v_krasnodare/

мужская инста бухгалтера https://www.instagram.com/gavrilovmv/

информационная инста  https://www.instagram.com/buh_online_/

личный + бизнес вместе https://www.instagram.com/kovaleva.probiznes/

молодой аккаунт информационной инсты https://www.instagram.com/olgakhomutova_buh/

еще вариант, но уже полгода не «живой» https://www.instagram.com/glavbuh_online_/

5 лет назад
dixMT
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Заявки фрилансеров

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Социальные сети (SMM и SMO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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