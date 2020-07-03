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Создать инстаграм аккаунт под юр.услуги
Эти аккаунты нам понравились, надо так же наполнить контентом, Четкие рекомендации, что и как делать в дальнейшем.
Или цена за введение инстаграм аккаунт в месяц, Качество работы будет строго проверятся!
Абат Групп https://www.instagram.com/yanina_buh/
1С Бонд https://www.instagram.com/1c_bond_krd/
и вариант как под копирку https://www.instagram.com/buhothet/
частный бухгалтер https://www.instagram.com/buhgalterusn/
еще https://www.instagram.com/buhgalter_v_krasnodare/
мужская инста бухгалтера https://www.instagram.com/gavrilovmv/
информационная инста https://www.instagram.com/buh_online_/
личный + бизнес вместе https://www.instagram.com/kovaleva.probiznes/
молодой аккаунт информационной инсты https://www.instagram.com/olgakhomutova_buh/
еще вариант, но уже полгода не «живой» https://www.instagram.com/glavbuh_online_/
Заявки фрилансеров
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