Задачи по карточке предприятия в 2gis.ru

Карточка предприятия: https://2gis.ru/moscow/firm/4504127908794824/tab/reviews?m=37.594478%2C55.767841%2F15.35

Задачи:

1. Убрать все цены (которые, как я понял, были проставлены автоматически). См. вкладка "Цены" в карточке.

2. Прописать вручную цены для 10-ти товарных позиций: визитки, листовки,

буклеты, бирки, меню, коробки, наклейки, этикетки, каталоги,

презентации. Цены нужно взять с нашего сайта https://giprint.ru/ (вписывать цены нужно для самых популярных параметров продукции).

3. Повысить рейтинг на 0,1-0,4 пункта. Просьба указать цену за увеличение рейтинга на 0,1 пункт.

Каковы цена, сроки? Укажите, пожалуйста, в отдельности по каждому пункту.