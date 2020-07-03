О НАС: Онлайн Академия (гимнастика онлайн) www.gymacademy-online.ru ЦЕЛЬ: Быстро укомплектовать наши тренировочные группы на 100% при этом чтобы цена лида была минимальной. Ориентируемся на русскоязычное население в Мире. ...
Задачи по карточке предприятия в 2gis.ru
Карточка предприятия: https://2gis.ru/moscow/firm/4504127908794824/tab/reviews?m=37.594478%2C55.767841%2F15.35
Задачи:
1. Убрать все цены (которые, как я понял, были проставлены автоматически). См. вкладка "Цены" в карточке.
2. Прописать вручную цены для 10-ти товарных позиций: визитки, листовки,
буклеты, бирки, меню, коробки, наклейки, этикетки, каталоги,
презентации. Цены нужно взять с нашего сайта https://giprint.ru/ (вписывать цены нужно для самых популярных параметров продукции).
3. Повысить рейтинг на 0,1-0,4 пункта. Просьба указать цену за увеличение рейтинга на 0,1 пункт.
Каковы цена, сроки? Укажите, пожалуйста, в отдельности по каждому пункту.
Заявки фрилансеров
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