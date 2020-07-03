Задачи по карточке предприятия в 2gis.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки351 просмотр

Карточка предприятия: https://2gis.ru/moscow/firm/4504127908794824/tab/reviews?m=37.594478%2C55.767841%2F15.35

Задачи:

1. Убрать все цены (которые, как я понял, были проставлены автоматически). См. вкладка "Цены" в карточке.

2. Прописать вручную цены для 10-ти товарных позиций: визитки, листовки,

буклеты, бирки, меню, коробки, наклейки, этикетки, каталоги,

презентации. Цены нужно взять с нашего сайта https://giprint.ru/ (вписывать цены нужно для самых популярных параметров продукции).

3. Повысить рейтинг на 0,1-0,4 пункта. Просьба указать цену за увеличение рейтинга на 0,1 пункт.

Каковы цена, сроки? Укажите, пожалуйста, в отдельности по каждому пункту.

5 лет назад
zidane86
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