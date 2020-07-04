Раскрутка инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок583 просмотра

1. Коммерческая страница имиджевая, в инстаграм продажи не предусматривает.

Необходимо увеличение целевой аудитории.

2. Личная страница.

Только исполнители из России.

5 лет назад
Katrina_Ko_2
Катерина 
44 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Бурова
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Григори
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад