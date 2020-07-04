О НАС: Онлайн Академия (гимнастика онлайн) www.gymacademy-online.ru ЦЕЛЬ: Быстро укомплектовать наши тренировочные группы на 100% при этом чтобы цена лида была минимальной. Ориентируемся на русскоязычное население в Мире. ...
Раскрутка инстаграм
1. Коммерческая страница имиджевая, в инстаграм продажи не предусматривает.
Необходимо увеличение целевой аудитории.
2. Личная страница.
Только исполнители из России.
Заявки фрилансеров
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