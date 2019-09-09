Katrina_Ko_2

Катерина Katrina_Ko_2

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Раскрутка страницы ВК

    Действующая страница, когда-то ей занимался специалист, сейчас сотрудник дублирует посты из инстаграм и все. Тематика: корпоративные подарки Хотелось бы оживить. Ждем предложений от специалистов с отзывами. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать функционал на Modx для нового дизайна

    Необходима натяжка нового дизайна сайта на modx. Действующий сайт успешно работает на Modx, его долгое время вел и дорабатывал один и тот же исполнитель. Сейчас, к сожалению, он не может взяться за дополнения. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка макетов сайта

    Необходима верстка готовых макетов.   10 штук. Ищем специалиста. Большая просьба: не пишите в личку, если это не ответ на наше сообщение.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фирменный стиль страницы инстаграм

    Новый магазин -бутик дизайнерских перчаток, собственное производство,  взгляд модельера. Необходимо стильное фэшн оформление,  Стильно-дорого. Общий вид странички, иконки, рекомендации к оформлению постов. Сам аккаунт в личку.  ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Иконки для инстаграм

    Необходимы иконки для инстаграм на тему перчаток.  12-15 штук. Лучше - предложить полноценный стиль страницы магазина.  Логотип и корпоративные цвета есть. Исполнитель - с примерами ...

    Иконки и Пиксель-арт23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раскрутка инстаграм

    1. Коммерческая страница имиджевая, в инстаграм продажи не предусматривает. Необходимо увеличение целевой аудитории. 2. Личная страница. Только исполнители из России.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать шрифты для фирменного стиля бренда

    1. Подобрать или придумать шрифт для написания названия премиум бренда подарков из России (рисунков не надо), возможно- отрисовка букв. Приветствуются исполнители увлекающиеся каллиграфией. 2. Подобрать шрифты для оформления упаковки продукции. Как именно должен использоваться ...

    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип - написание названия

    Необходимо написание названия бренда. Бренд для подарков, производимых в России.  Продукция бренда реализуется как в России так и за границей. Рисунков не надо. Только название и отрисовка одной буквы, остальные -выбор понятного шрифта, ...

    Шрифты9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

evgeniasolyanik
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
6 баллов
3 года назад
Фирменный стиль страницы инстаграм
Ок
К сожалению, сотрудничества не получилось. Возможно, из-за возникшей пандемии. Плохого не буду писать.
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$100
5 баллов
4 года назад
Доработать функционал на Modx для нового дизайна
MODX
Очень жаль, но вынуждена писать негативный отзыв. Начиналось все замечательно. Обсудили задачу и решили разбить на три части, с оплатой по этапам. Была предоплата, и оплата за первую часть. Но после того как сдала на проверку вторую часть - начались сплошные "чудеса". Сдача была в последних числах апреля, сейчас уже почти середина сентября. Сперва просили время, отложит ненадолго, ну ок, месяц-полтора я согласилась подождать. Потом мне написали, что решили проект отложить и скорее всего вернемся к нему через год. Ну да, это ж совсем нормальная и обычная практика оплачивать работу через год после сдачи на проверку! Сейчас вообще игнорируют мои письма. Честно, не знаю, менеджер это или владелец сайта, но связываться с ним не советую. Будет только игнор и обещания. Сайт - http://promo-sweets.ru/ Сайт где я работала - http://new.promo-sweets.ru/ В основном смотреть с каталога - http://new.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/, т.к. главная шла третьим этапом и сейчас она на тестовом старая. Верстка - http://promosweets.natalibabenko.site/
Stanislav-ukr
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
4 года назад
Верстка макетов сайта
Очень приятно было работать над проектом Катерины. Четко поставленные задачи, корректные правки, своевременные отверы на вопросы и оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству
Очень хороший исполнитель, было приятно работать. Сроки и качество работы на высоте. Внимательность к деталям и рекомендации лучшего решения задач. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Добавить надпись в вектор логотипа
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую.
Оперативно. Согласно тз.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$5
10 баллов
6 лет назад
В макете поменять логотипы
Рада была сотрудничеству с Катериной. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
Оперативно решила задачу, коммуникация хорошая)
Ответный отзыв