Katrina_Ko_2

Ранее не занимались рекламой по этому направлению. Как именно действует - знаем, свою ЦА тоже. Направление: корпоративные подарки Ждем предложений от исполнителей с отзывами. ...
- Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт4 года назад
Действующая страница, когда-то ей занимался специалист, сейчас сотрудник дублирует посты из инстаграм и все. Тематика: корпоративные подарки Хотелось бы оживить. Ждем предложений от специалистов с отзывами. ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима натяжка нового дизайна сайта на modx. Действующий сайт успешно работает на Modx, его долгое время вел и дорабатывал один и тот же исполнитель. Сейчас, к сожалению, он не может взяться за дополнения. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Перевести фразу в векторный формат Не надо ничего рисовать, обычным шрифтом Уважаемые! Читайте внимательно- Лого не нуженЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима верстка готовых макетов. 10 штук. Ищем специалиста. Большая просьба: не пишите в личку, если это не ответ на наше сообщение.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Новый магазин -бутик дизайнерских перчаток, собственное производство, взгляд модельера. Необходимо стильное фэшн оформление, Стильно-дорого. Общий вид странички, иконки, рекомендации к оформлению постов. Сам аккаунт в личку. ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимы иконки для инстаграм на тему перчаток. 12-15 штук. Лучше - предложить полноценный стиль страницы магазина. Логотип и корпоративные цвета есть. Исполнитель - с примерами ...Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Коммерческая страница имиджевая, в инстаграм продажи не предусматривает. Необходимо увеличение целевой аудитории. 2. Личная страница. Только исполнители из России.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Подобрать или придумать шрифт для написания названия премиум бренда подарков из России (рисунков не надо), возможно- отрисовка букв. Приветствуются исполнители увлекающиеся каллиграфией. 2. Подобрать шрифты для оформления упаковки продукции. Как именно должен использоваться ...Фирменный стиль12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написание названия бренда. Бренд для подарков, производимых в России. Продукция бренда реализуется как в России так и за границей. Рисунков не надо. Только название и отрисовка одной буквы, остальные -выбор понятного шрифта, ...Шрифты9 заявокЗакрыт5 лет назад
В готовом исходнике (корел) поменять логотип на другойВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад