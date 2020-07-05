Таргетированная реклама в вк и ведение группы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок527 просмотров

Магазин детских товаров.

Продается детская одежда и игрушки.

Необходимо

1 Проработка целевой аудитории

2 Анализ конкурентов

3 Создание уникального торгово предложения

4 Написание по 2 промо-поста не 1 целевую аудиторию для теста

5 Найти 5 целевых аудиторий

Интересует долгосрочное сотрудничество

5 лет назад
guest_15939506702015
5 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

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Александр
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Богдан
 
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Алексей
 
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