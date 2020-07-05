Молодой и перспективный бренд ищет маркетолога в модной сфере. Наш бренд -это дизайнерские сумки из натуральной кожи по доступным ценам. Нашему мини производству уже 4 года. Маpкетoлoг сocтaвляет вaжную чаcть нашeй комaнды. Bы ...
Таргетированная реклама в вк и ведение группы
Магазин детских товаров.
Продается детская одежда и игрушки.
Необходимо
1 Проработка целевой аудитории
2 Анализ конкурентов
3 Создание уникального торгово предложения
4 Написание по 2 промо-поста не 1 целевую аудиторию для теста
5 Найти 5 целевых аудиторий
Интересует долгосрочное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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