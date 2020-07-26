Продвижение ютуб канала

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен9 заявок698 просмотров

Задача

Есть начинающий кулинарный ютуб канал. Нужна начальная раскрутка которая  будет заключаться в размещение видео с канала в хороших бесплатных пабликах, возможно в создании поддерживающих акаунтов в других соц сетях и т.д, а так-же в рекомендация по изменению названия и описания на примере одного из видео.

ПС. накупить просмотров или подписчиков роботов, адсенса или платного фейсбука я и сам умею.

ППС. бюджет ограничен, так что сразу говорите что на таком бюджете сможете сделать

Обязательные требованияВ качестве результатов хотел бы видеть

1 что нужно изменить на примере одного из видео

2 все места где было размещены видео или ссылки на него.

5 лет назад
luxs135
51 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
$60
14 дней
Escrow
Работа была выполнена полностью в соответствии с заказом. Все что было в первоначальной договоренности - выполнено. С сроками никаких проблем не возникло
Отлично поработали, точная постановка задачи, своевременная оплата, никаких проблем не возникло. Спасибо! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Даниил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад