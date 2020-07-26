Продвижение ютуб канала

Задача

Есть начинающий кулинарный ютуб канал. Нужна начальная раскрутка которая будет заключаться в размещение видео с канала в хороших бесплатных пабликах, возможно в создании поддерживающих акаунтов в других соц сетях и т.д, а так-же в рекомендация по изменению названия и описания на примере одного из видео.

ПС. накупить просмотров или подписчиков роботов, адсенса или платного фейсбука я и сам умею.

ППС. бюджет ограничен, так что сразу говорите что на таком бюджете сможете сделать

Обязательные требованияВ качестве результатов хотел бы видеть

1 что нужно изменить на примере одного из видео

2 все места где было размещены видео или ссылки на него.