Нужно сделать креативы для объявления Facebook - Текст + Мультимедиа
Продвижение ютуб канала
Задача
Есть начинающий кулинарный ютуб канал. Нужна начальная раскрутка которая будет заключаться в размещение видео с канала в хороших бесплатных пабликах, возможно в создании поддерживающих акаунтов в других соц сетях и т.д, а так-же в рекомендация по изменению названия и описания на примере одного из видео.
ПС. накупить просмотров или подписчиков роботов, адсенса или платного фейсбука я и сам умею.
ППС. бюджет ограничен, так что сразу говорите что на таком бюджете сможете сделать
Обязательные требованияВ качестве результатов хотел бы видеть
1 что нужно изменить на примере одного из видео
2 все места где было размещены видео или ссылки на него.
Выбранный исполнитель
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