Ведение группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок389 просмотров

Создание постов, ведение группы в течении 30 дней.

Тематика: автозапчасти

5 лет назад
wevwarqwea
Дарони 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Карина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Валерия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)