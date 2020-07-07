Нужен опытный таргетолог который поможет , расскажет и настроит таргетированную рекламу в инстаграме ( рекламировать нужно телеграм канал ) Также помочь настроить свайп красивый + подсказки по оформлению самой рекламы ( за внятный прайс могу ...
Настроить таргетированную рекламу в социальных сетях(Fb, Inst)
Настроить таргетированную рекламу в социальных сетях(Fb, Inst) для одностраничного сайта.
Тематика - средства от выпадения волос, для роста бороды. Жду ваших предложений
Заявки фрилансеров
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