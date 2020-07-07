Настроить таргет в инстаграм. Реклама телеграм канала

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок503 просмотра

Нужен опытный таргетолог который поможет , расскажет и настроит таргетированную рекламу в инстаграме ( рекламировать нужно телеграм канал ) Также помочь настроить свайп красивый + подсказки по оформлению самой рекламы ( за внятный прайс могу доплатить за само рекламное объявление ).

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