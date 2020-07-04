Программист ворпдерсс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок470 просмотров

Всем привет. Есть ряд сайтов на вордпресс. Нужны доработки, оптимизация, устранение ошибок.

Работы много по данной cms пишите специалисты которые знают ее. Работа есть постоянно.

WordPress
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