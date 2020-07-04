Доработка сайта на CMS GetSimple

Сайт собран на CMS GetSimple путем допиливания шаблона от Joomla! под него

Sql база там только для публикаций, остальное на xml.

Сейчас потребовалась доработка по своего рода реструктуризации сайта (логики работы разделов).

Все детали здесь описывать не буду, пришлю лично. Здесь же в первую очередь ищу специалиста, который уже работал с данным движком и уверенно ориентируется в нём.