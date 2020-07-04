Доработка сайта на CMS GetSimple

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Закрыт1 заявка305 просмотров

Сайт собран на CMS GetSimple путем допиливания шаблона от Joomla! под него

Sql база там только для публикаций, остальное на xml.

Сейчас потребовалась доработка по своего рода реструктуризации сайта (логики работы разделов).

Все детали здесь описывать не буду, пришлю лично. Здесь же в первую очередь ищу специалиста, который уже работал с данным движком и уверенно ориентируется в нём. 

JoomlaSQL
5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад