Создать сайт Wordpress / WooCommerce

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Закрыт19 заявок550 просмотров

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, я ищу программиста на wordpress (желательно с опытом работы с woocommerce) для создания сайта.

Что сейчас есть:

- весь контент (мы "переезжаем")

- куплена готовая тема для wordpress/woocommerce, в которой мы будем менять изображения ( ссфлка на тему https://lezadaa.thememove.com/)

- куплен хостинг, есть доменное имя

Необходимо настроить Wordpress/WooCommerce, натянуть дизайн и "перевезти" сайт с одного хостинга на другой без потерь :)

В личные сообщения готова выслать более подробное ТЗ.

WooCommerceWordPress
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