Нужен WordPress эксперт

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки458 просмотров

Нужен человек с опытом в создании кастомных плагинов\тем для вордпресс.

Необходимо доработать первый плагин и с нуля создать второй плагин для платежки на сайте. Нужен человек, который не просто выполнит сам, а поможет мне сделать это, объяснит что к чему.

Как выглядит процесс работы:

созваниваемся, я показываю экран по skype\anydesk вы объясняете как это делать\ помогаете в создании.

Готов платить до 12$\час за такую консультацию. Оплата сразу после консультации.

Пишите сразу за какую оплату в час вы готовы работать. Мой бюджет до 12$\час.

WordPress
5 лет назад
xin90210
Алексей 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
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3 месяца назад
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5 лет назад