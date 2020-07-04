Добрый день! Меня зовут Анастасия, я ищу программиста на wordpress (желательно с опытом работы с woocommerce) для создания сайта. Что сейчас есть: - весь контент (мы "переезжаем") ...
Нужен WordPress эксперт
Нужен человек с опытом в создании кастомных плагинов\тем для вордпресс.
Необходимо доработать первый плагин и с нуля создать второй плагин для платежки на сайте. Нужен человек, который не просто выполнит сам, а поможет мне сделать это, объяснит что к чему.
Как выглядит процесс работы:
созваниваемся, я показываю экран по skype\anydesk вы объясняете как это делать\ помогаете в создании.
Готов платить до 12$\час за такую консультацию. Оплата сразу после консультации.
Пишите сразу за какую оплату в час вы готовы работать. Мой бюджет до 12$\час.
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