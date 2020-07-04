Нужен WordPress эксперт

Нужен человек с опытом в создании кастомных плагинов\тем для вордпресс.

Необходимо доработать первый плагин и с нуля создать второй плагин для платежки на сайте. Нужен человек, который не просто выполнит сам, а поможет мне сделать это, объяснит что к чему.

Как выглядит процесс работы:

созваниваемся, я показываю экран по skype\anydesk вы объясняете как это делать\ помогаете в создании.

Готов платить до 12$\час за такую консультацию. Оплата сразу после консультации.

Пишите сразу за какую оплату в час вы готовы работать. Мой бюджет до 12$\час.