Программирование сайта на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок417 просмотров

Добрый день,

Интересует программирование туристического сайта на CMS 1С-Битрикс.

Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188h31ImXDK6kebJyzMKIuNFUPLypBqI5VMdS8C7h3Gk/

Разработка должна вестись с использованием Git и Bitbucket по согласованному и предложенному вами графику, чтобы мы всегда понимали процесс и прогресс.

Код должен быть простым, логичным и понятным.

Если на сайте есть меню, то оно должно быть выполнено как меню, а не абы как.

Если есть например текст в футере, то это включаемая область, если список соц сетей в футере, то это надо сделать отдельным инфоблоком, для возможности редактирования списка этих самых соц сетей.

Такой подход немного увеличивает время разработки, но одновременно с этим значительно возрастает и удобство его использования для клиента.   

От исполнителя перед стартом работ нужна постраничная оценка, чтобы согласовать этапность и срок выполнения всех работ.

Git
5 лет назад
ikorimov
Коримов 
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Выбранный исполнитель

paradox1131
Максим 
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Отличный исполнитель, все было сделано точно в срок и в соответствии со всеми договоренностями
Задача поставлена чётко, все вопросы сразу разобрали. Быстрая приёмка, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!

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