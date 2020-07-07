Настроить работу почты на OpenCartPRO 2.3

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка285 просмотров

После переноса сайта на новый хостинг перестали ходить уведомления о заказах и разных событиях в админке.

Корпоративная почта настроена через сервер Яндекс. Необходимо настроить правильную работу почты

Настройка почты
5 лет назад
andrey0770
Андрей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$12
1 день
Исполнитель большой молодец. Сначала вник в суть задачи, оценил реальный объем работы. Попути определил возникшие дополнительные задачи, решил текущую и те что возникли. После этого обозначил честную цену. Рекомендую.
Все отлично. Оплата моментальна. Всем рекомендую. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад