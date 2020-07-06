Кросбраузерная верстка сайта и подключение CMS Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок333 просмотра

Нужна помощь с выполнением проекта по созданию сайта

Задача: 

Кросбраузерная верстка сайта и подключение CMS Joomla 3. Подключение возможности создавать и редактировать все блоки через интерфейс CMS (возможна замена на wordpress, нужно обсудить с клиентом)

Структура и дизайн всех страниц для ПК будет утвержден и передан в фигме. Адаптивная верстка под экраны на ваше усмотрение.

Работа напрямую с клиентом и совместная работа с дизайнером для выдачи лучшего результата

Прикрепляю ТЗ от клиента.

Напишите, пожалуйста, фикс стоимость за задачу или желаемую ставку в час.

Работа будет сдаваться поэтапно и оплата также поэтапная, после утверждения первой части -> оплата -> перенос на сервер заказчика -> выполнение следующей части

FigmaJoomlaWordPress
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casterborus
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