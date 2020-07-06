Нужно поправить сайт от ошибок

Есть сайт на Вордпрессе: https://www.qgelbio.com/

Там куча ошибок, которые вызывают не корректную работу некоторых плагинов, нужно произвести работу по очистке этих ошибок

Например:

1. Перенести контент в новую базу.

2. Убрать все не критические плагины, заменить их функциями. Некоторые впринципе не нужны. Например Slider Revolution, зачем такой тяжелый плагин если на сайте нет анимированых слайдеров. Статичные слайдеры можно через ACF подключить

3. Оптимизировать файлы темы, удалить лишний код. ужать, переподключить скрипты. В общем под оценку гугла максимально ее подогнать.

Это нужно сегодня-завтра! Жду ваших заявок.