Оценка стоимости сайта

На сайт https://stadium.com.ua/ необходимо добавить футбольную статистику по основным турнирам (результаты матчей, турнирные таблицы, расписание). Просьба оставлять заявки только специалистов с опытом, которые делали что то подобное на других сайтах и могут продемонстрировать результат. ...