Оценка стоимости сайта

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Закрыт3 заявки298 просмотров

Нужно составить конкуренцию к этому сайту. megacams.me

Сколько такой проект обойдется, плагин на WP имеется

WordPress
5 лет назад
MERABI7
Мераб 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Георгий
 
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Евгений
 
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