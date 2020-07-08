Требуется проверить и отладить - перестали приходить сообщения с заказами и запросами на обратный звонок на почту администратора интернет-магазина.
На Bitrix натянуть верстку и настроить функционал
Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.
Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.
Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.
Студиям не беспокоить!
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