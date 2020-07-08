Ищем сильного программиста wordpress

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Закрыт7 заявок122 просмотра

Срочно нужен сильный программист для доработки уже существующего проекта на wordpress.

Вы должны уметь:

- разбираться в чужом коде;

- дорабатывать чужой код, даже если это код программиста более низкой квалификации, чем у Вас;

- писать плагины под wordpress;

- делать "костыли" для плагинов, если требуется для получения быстрого результата;

- работать с версткой, натягивать ее на wordpress;

- хорошо ориентироваться в работе с linux сервером по ssh (без ftp).

В предложениях указывайте стоимость за час своей работы, примеры выполненных сложных проектов и свой телеграм для связи.

Очень ждем Ваших откликов! :)

LinuxWordPress
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fivexperts
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