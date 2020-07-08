Добавить кнопку в мобильное меню WordPress

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Сайт сделан на Elementor, мобильное меню работает с помощью плагина ElementsKit.

При нажатии на Hamburger выползает контейнер, в нем находятся все пункты основного меню. В этот

контейнер необходимо вставить кнопку «Записаться» ссылка на PopUp. При нажатии на кнопку нужно, чтобы контейнер закрывался и появлялся PopUp. Как вариант создать там кнопку через jQuery => appendTo

Важно, чтобы при обновлении плагинов и Wordpress ничего не слетело.

Работу нужно выполнить на своем сайте, мне просто предоставить код и объяснить, что и куда нужно вставить.

Спасибо.

ElementorjQueryWordPress
5 лет назад
Nataly75
Наталья 
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Степан
 
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