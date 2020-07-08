Срочно нужен сильный программист для доработки уже существующего проекта на wordpress. Вы должны уметь: - разбираться в чужом коде; - дорабатывать чужой код, даже если это код программиста более низкой квалификации, чем ...
Добавить кнопку в мобильное меню WordPress
Сайт сделан на Elementor, мобильное меню работает с помощью плагина ElementsKit.
При нажатии на Hamburger выползает контейнер, в нем находятся все пункты основного меню. В этот
контейнер необходимо вставить кнопку «Записаться» ссылка на PopUp. При нажатии на кнопку нужно, чтобы контейнер закрывался и появлялся PopUp. Как вариант создать там кнопку через jQuery => appendTo
Важно, чтобы при обновлении плагинов и Wordpress ничего не слетело.
Работу нужно выполнить на своем сайте, мне просто предоставить код и объяснить, что и куда нужно вставить.
Спасибо.
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