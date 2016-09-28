Текст лендинга для продающей страницы: бизнес тренинг в Германии

КопирайтингЗавершен10 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется текст лендинга для продающей страницы: бизнес тренинг в Германии для русскоязычного населения, 2 дня, платный.

Подробности в личку. 

Сайт уже есть, тредуется грамотное описание тренинга для завлечения клиентов. 

Сроки: не более недели. 

Василий 

7 лет назад
vasili_k
48 летГермания
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
3 дня
Отлично. По времени долго, но следующий раз я буду заказывать у него опять. Качество того стоило.
Отличный заказчик. Очень рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Написание белых книг на английском (~2500 слов)

    [b]Суть задачи:[/b] написание текста для белых книг (white papers) на английском языке. Тематика: WordPress, онлайн-маркетинг, SEO, SMM, создание онлайн-бизнесов. Текст ориентирован на новичков, которые собираются создать свой первый сайт, онлайн-магазин или блог. [b]Объем:[/b] ~2500 слов. [b]Оплата:[/b] на кошелек WebMoney по ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для буклета А4 (2 фальца)

    Необходимо написать небольшие тексты по направлениям: 1. История возникновения коктейля "московский мул" и сам рецепт. 2. Положительных свойства меди на организм. 3. Написать про ручное изготовление чашек, (по типу - что каждой кружке уделяется максимум внимания и она ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно написать 10 рецептов на английском языке

    [b]Оплата: [/b]200р. за рецепт объемом 1000-3000 знаков  на английском языке с уникальными фото.  [b]Требования к исполнителю: [/b] – Отличное знание английского языка  – Наличие качественной фотоаппаратуры  – Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)  – Крайне желательно:  – - Проживание в англоговорящей стране  – ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо написать тексты, тематика - светотехника

    Здравствуйте. Необходимо написать тексты, тематика - светотехника. Люстры, светильники, лампы и прочее. Пожалуйста, откликайтесь только в том случае, если у вас получится писать грамотные и корректные описания. Работы достаточно много. Оплата - 60-70р/1000 символов. Сбербанк, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтер

    Информационному порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий.  Объем статей 3000–4000 ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить красиво резюме

    Добрый день. Нужно красиво составить резюме на русском/английском языках на должность оператора поддержки иностранного сайта. Все данные о себе предоставлю заказчику. Предлагайте стоимость работы.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт рерайт

    Требуется написание 250 текстов по строительной тематике с уникальность от 50% по Адвего. По 1.5 - 2 тыс знаков бп

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется написать тексты для разделов сайта

    Что нужно будет сделать: [list][*]описания разделов сайтов. [*]рерайт описаний косметики и косметологических аппаратов. [*]статьи  по косметологии (рерайт с нескольких источников).[/list]  Оплата только на ПриватБанк в гривнах.   Требования [list][*]Грамотный русский язык. [*]Понимание тематики.[*]Умение писать легко ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать описание атоллов Мальдив

    Список атоллов: Хаа АлифуАтолл Адду Атоллили Сеену Мииму Атоллили Меему (Мулаку) Фаафу Атоллили Ниланде Северный Хуваду Атолл Откуда можновзять инфу: [url=http://www.exotictime.ru/city/2947/]http://www.exotictime.ru/city/2947/[/url] Таа Атолл Атолл Расду [url=http://www.rutraveller.ru/place/1086]инфа: http://www.rutraveller.ru/place/1086[/url]   Надо описать эти атоллы (в них есть острова, вычленить из атоллов основные острова, написать так, чтобы география объекта ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад