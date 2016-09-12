Тексты для буклета А4 (2 фальца)

Необходимо написать небольшие тексты по направлениям:

1. История возникновения коктейля "московский мул" и сам рецепт.

2. Положительных свойства меди на организм.

3. Написать про ручное изготовление чашек, (по типу - что каждой кружке уделяется максимум внимания и она уникальна, потому что это ручная работа высококвалифицированного работника который вкладывает свою "душу" в работу ..... и.т.д.

4. Само описание товара: произведено с твердой 100% меди высшего качества и перечень продукции.

5. Рецепты напитков для которых нужно применять медные кружки.

6. Уход за кружками: ручная мойка в теплой мыльной воде, можно с добавлением соды и так далее..

Комплектация набора следующая:

2 - copper mug

2 - straws

1 - stirring spoon

1 - jigger

Язык английский.

При необходимости фото кружки и макет буклета предоставлю.

В заявках указывайте цену и срок за всю работу. Спасибо!