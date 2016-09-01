Сделать описание разделов сайта

КопирайтингЗакрыт6 заявок205 просмотров
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Требуется сделать описание разделов сайта.

Тематика родительство. 

Раздел каталог фирм.

Описание будет к таким разделам, как: бассейн для беременных, детские стоматологии и тд.

30р. 1000 знаков.

7 лет назад
tulupowa89
Анастасия 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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