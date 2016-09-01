Копирайтинг на тему недвижимости

[b]Суть задачи:[/b] написание текста для белых книг (white papers) на английском языке. Тематика: WordPress, онлайн-маркетинг, SEO, SMM, создание онлайн-бизнесов. Текст ориентирован на новичков, которые собираются создать свой первый сайт, онлайн-магазин или блог. [b]Объем:[/b] ~2500 слов. [b]Оплата:[/b] на кошелек WebMoney по ...
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Нужен копирайтер, тематика новостройки, недвижимость Краснодара - нужен человек с опытом в данной теме, с пониманием и умением вникать.
Нужно написать 50 статей.
Пожалуйста ответы с примерами по данной тематике и вашими расценками. Рассматриваем стоимость копирайтинга около 50-100 р. за тысячу знаков.
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