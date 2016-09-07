Копирайтер на тему дизайн интерьеров, поделки

Требуется копирайтер на Тему дизайн , интерьер, поделки для дома.

Даю четкое ТЗ - самому инфу никакую искать не нужно.

часто нужно просто написать статью исходя с 10 фото,

иногда перевод с анг на русский через переводчик и описать нормальными словами.

Статьи нужны большие по 5-7 тыс знаков. Оплата 20 руб. за 1000 зн.

Всего нужно 30 статей

Оплата не большая поэтому начинающий копирайтеры приветсвуются

Если копирайте с опытом и еще в данной теме - обсудим оплату.

Просьба, показывать 1-2 текста. Если портфолио нет - готовность написать 1000-2000 знаков - которые оплачу конечно)