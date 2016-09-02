Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)

Очень понравилось работать с Катериной, знает свое дело и умеет внедряться в поставленные задачи. Приятна в общении, относиться к заданию ответственно. Рекомендуем к сотрудничеству!!! Не проходите мимо!!! Нацелены работать на постоянной основе.