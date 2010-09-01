pusheenkate

Пушковская Екатерина
Преподаватель английского языка, переводчик
Опыт работы
Преподаватель английского языка
с 10.2015 по наст. время (10 месяцев)
Y.E.S. (Центр иностранных языков)
Образование
Высшее
с 09.2010 по 06.2015
ЖГУ им. Ивана Франка, НИИ иностранной филологии, филолог, преподаватель языка и литературы (английский, немецкий)
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером
Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернет (Chrome, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой.
Знание языков
Английский — эксперт
Немецкий — средний
Французский — начинающий
Профессиональные навыки: в совершенстве владею русским, украинским языками, владею английским на высоком уровне, немецким на среднем и французским на начальном, уверенный пользователь ПК, креативная, коммуникативная, ответственная, быстро обучаемая, целеустремленная, настойчивая и стремлюсь к профессиональному росту.
Опыт работы: преподаватель английского языка, письменные переводы на разные тематики, репетиторство.
Интересы и увлечения: чтение, рисование, фотография.