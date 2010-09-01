pusheenkate

Екатерина pusheenkate

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественные переводы (английский, русский, украинский). Копирайт, рерайт. Написание академических работ.

Пушковская Екатерина

Преподаватель английского языка, переводчик

Опыт работы

Преподаватель английского языка

с 10.2015 по наст. время (10 месяцев)

Y.E.S. (Центр иностранных языков)

Образование

Высшее

с 09.2010 по 06.2015

ЖГУ им. Ивана Франка, НИИ иностранной филологии, филолог, преподаватель языка и литературы (английский, немецкий)

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером

Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернет (Chrome, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой.

Знание языков

Английский — эксперт

Немецкий — средний

Французский — начинающий

Профессиональные навыки: в совершенстве владею русским, украинским языками, владею английским на высоком уровне, немецким на среднем и французским на начальном, уверенный пользователь ПК, креативная, коммуникативная, ответственная, быстро обучаемая, целеустремленная, настойчивая и стремлюсь к профессиональному росту.

Опыт работы: преподаватель английского языка, письменные переводы на разные тематики, репетиторство.

Интересы и увлечения: чтение, рисование, фотография.

 

Отзывы заказчиков

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)
Очень понравилось работать с Катериной, знает свое дело и умеет внедряться в поставленные задачи. Приятна в общении, относиться к заданию ответственно. Рекомендуем к сотрудничеству!!! Не проходите мимо!!! Нацелены работать на постоянной основе.
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Задачу ставит четко и ясно. Оплату производит согласно договоренности и в срок. Рекомендую сотрудничество. С удовольствием буду участвовать в дальнейших проектах.
Ответный отзыв
avkpostbox
Анастасия 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Контент для сообществ в соц сети
Написание постов
Очень рада работе с Екатериной. Быстро нашли общий язык. Рекомендую!
Очень приятно было работать с Анастасией. Рекомендую.
Ответный отзыв